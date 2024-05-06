Мостовой прокомментировал результат матча «Пари НН» - «Спартак»

Экс-игрок московского «Спартака» Александр Мостовой в беседе с журналистами поделился мнением о результате матча в Нижнем Новгороде. «Пари НН» и «красно-белые» расписали мировую со счетом 0:0.

«Спартак» владел преимуществом. Думал, что они победят с минимальным счетом, но не получилось. Главное - не проиграли, при Слишковиче еще ни разу не потерпели поражения», - передает слова эксперта «Спорт-Экспресс».

После 27 туров чемпионата России «народная команда» набрала 43 балла и занимает четвертое место в турнирной таблице. «Пари НН» с 29 очками находится на 11-й позиции.