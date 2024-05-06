Клуб РПЛ предложил контракт вратарю «Ростова» Песьякову

Страж ворот «Ростова» Сергей Песьяков близок к смене клубной прописки в летнее трансферное окно. Интерес к голкиперу проявляют самарские «Крылья Советов».

Как информирует посредством социальных сетей инсайдер Иван Карпов, руководство «Крыльев Советов» предлагает 35-летнему футболисту однолетнее трудовое соглашение с возможностью пролонгации на сезон.

Песьяков защищает цвета «Ростова» с 2017 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает в конце нынешнего сезона.

В текущем сезоне чемпионата России Сергей провел 22 поединка, в которых пропустил 33 мяча.