​Стало известно, какие матчи РПЛ покажет «Матч ТВ» в прямом эфире в выходные

Общедоступный телеканал «Матч ТВ» покажет в прямом эфире три матча 28-го тура чемпионата России по футболу.

Две встречи чемпионата России телеканал покажет в субботу, 11 мая 2024 года:

- «Спартак» Москва – «Краснодар», стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени;

- «Зенит» – ЦСКА Москва, начало матча запланировано на 19:00 мск.

Матч «Сочи» – «Пари НН» будет показан в прямом эфире в воскресенье, 12 мая, начало встречи – 19:00 по московскому времени.

Бесплатные прямые трансляции всех матчей РПЛ вы можете найти на нашем спортивном портале.