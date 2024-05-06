В «Пари НН» оценили результат матча со «Спартаком»

Гендиректор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в беседе с журналистами высказался о ничейном результате поединка 27-го тура Премьер-лиги со столичным «Спартаком». Встреча завершилась со счетом 0:0.
«Парни хорошо отработали. Команда билась до последней минуты и показала хороший футбол. Это было золотое очко. Очень важный матч для нас. Как и по игре, так и в целом команда сплотилась», - передает слова руководителя «Спорт-Экспресс».
После 27 туров Российской премьер-лиги нижегородская команда набрала 29 баллов и занимает 11-е место в турнирной таблице. Что касается «Спартака», то московский клуб с 43 очками располагается на четвертой позиции.
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