Названо условие ухода Морено из «Сочи»

Испанский специалист Роберт Морено, ныне занимающий пост главного тренера «Сочи», с большой вероятностью покинет клуб в случае вылета из Премьер-лиги.

Как информирует Legalbet, руководство южан довольно работой наставника, несмотря на результаты. Однако сам специалист не хочет продолжать сотрудничество, если команда окажется в Мелбет-Первой лиге.

В последнем поединке «Сочи» на выезде встречался с московским «Динамо». Подопечные Морено потерпели поражение со счетом 2:3. После 27 туров чемпионата России южане занимают последнее место в турнирной таблице.