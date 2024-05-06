Вратарь «Сочи» рассказал об отравлении команды в Грозном

Отравление в Грозном пошатнуло турнирные перспективы «Сочи», однако в остальном никак не повлияло на команду, считает голкипер южан Максим Рудаков.

«Ситуация в игре с «Ахматом» никак не надломила «Сочи». Только если с точки зрения турнирного положения, потому что проиграли в том матче. А подробности отравления обсуждать не хочу», - приводит слова футболиста «Чемпионат».

Напомним, что перед выездной игрой с грозненцами в стане «Сочи» сообщили об отравлении в отеле нескольких игроков основного состава. В итоге участие в поединке приняли те игроки, которые могли по состоянию здоровья выйти на поле.

Сочинцы проиграли со счётом 0:1 и теперь имеют призрачные шансы остаться в РПЛ.