Кузьмичёв оценил перспективы Джикии в «Спартаке»

Экс-сотрудник московского «Спартака» Владимир Кузьмичёв поделился мнением о перспективах центрального защитника «красно-белых» Георгия Джикии.
«Георгий только последние три дня занимался в общей группе после травмы и, возможно, все-таки ещё не до конца готов. Думаю, что в оставшихся матчах он всё-таки получит игровое время», - передает слова Кузьмичёва Metaratings.ru.
В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги Джикия провел всего семь поединков. Срок действующего трудового соглашения между защитником и «красно-белыми» рассчитан до конца сезона-2023/2024.
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