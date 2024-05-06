Кассьерра рассказал, какая команда станет чемпионом РПЛ

Форвард петербургского «Зенита» Матео Кассьерра дал комментарий касательно чемпионской гонки в преддверии встречи с воронежским «Факелом» в рамках 27-го тура Премьер-лиги.

«Команда, которая выиграет наибольшее количество игр, станет чемпионом. Мы со своей стороны готовимся. Сейчас у нас все мысли о матче с «Факелом», - передает слова колумбийского нападающего Metaratings.ru.

Матч «Факела» и «Зенита» состоится на стадионе в Воронеже сегодня, 6 мая, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. В преддверии этого поединка «сине-бело-голубые» с 50 очками лидируют в турнирной таблице РПЛ.