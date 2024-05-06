Сёмин оценил результат матча «Динамо» - «Сочи»

Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал победу «Динамо» над «Сочи» в поединке 27-го тура Премьер-лиги. «Бело-голубые» выиграли на своем поле со счетом 3:2.
«Динамо» наиграло на победу, хотя сильно затянули и мог получиться сюрприз. Москвичи имели пять моментов, которые должны были забивать. Хозяева сами себе создали проблемы, но так даже интереснее», - передает слова эксперта Metaratings.ru.
После домашнего успеха динамовцы набрали 50 баллов и располагаются на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата России. «Сочи», в свою очередь, занимает последнюю строчку.
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