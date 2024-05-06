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Песьяков уйдёт из «Ростова», но останется в РПЛ

06 Мая 2024 • 08:24 Комментировать
Локомотив Москва
...
Ростов
1 2.10 X 3.70 2 3.40
Через 11 ч. 56 мин.

Голкипер «Ростова» Сергей Песьяков уже летом 2024 года может стать футболистом самарских «Крыльев Советов».

Контракт вратаря с ростовчанами заканчивается 30 июня, после чего он становится свободным агентом. По информации «РБ Спорт», клуб и Песьяков не будут рподлевать соглашение, а основным претендентом на голкипера являются «Крылья».

Добавим, что в Ростове-на-Дону Сергей провел семь лет. Главный тренер команды Валерий Карпин не раз хвалил его за умение играть ногами - об этом навыке ему было известно ещё со времён совместной работы в «Спартаке».

Однако в последних играх Песьяков был не так надёжен и допустил несколько результативных ошибок.

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