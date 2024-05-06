Песьяков уйдёт из «Ростова», но останется в РПЛ

Голкипер «Ростова» Сергей Песьяков уже летом 2024 года может стать футболистом самарских «Крыльев Советов».

Контракт вратаря с ростовчанами заканчивается 30 июня, после чего он становится свободным агентом. По информации «РБ Спорт», клуб и Песьяков не будут рподлевать соглашение, а основным претендентом на голкипера являются «Крылья».

Добавим, что в Ростове-на-Дону Сергей провел семь лет. Главный тренер команды Валерий Карпин не раз хвалил его за умение играть ногами - об этом навыке ему было известно ещё со времён совместной работы в «Спартаке».

Однако в последних играх Песьяков был не так надёжен и допустил несколько результативных ошибок.