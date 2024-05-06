Денисов рассказал об изменениях в «Спартаке» при Слишковиче

Владимир Слишкович доверяет абсолютно всем игрокам и проводит ротацию, предоставляя каждому шанс проявить себя. Такое мнение высказал защитник «красно-белых» Даниил Денисов.

«Когда тренер говорил, что мы научились играть по счёту, он имел в виду, что мы лучше контролируем игру и с мячом, и без мяча. Каждый игрок знает, что должен делать и мы действуем синхронно. Каждый в игре важен. У нас есть ротация, практически все получают своё игровое время», - цитирует игрока «Чемпионат».

Добавим, что «Спартак» до сих пор не проиграл при боснийском специалисте ни одного матча. Последнее поражение случилось 14 апреля в матче с «Сочи», после которого был уволен Гильермо Абаскаль.

Накануне москвичи в гостях сыграли вничью с «Пари НН». Столичные футболисты снова не пропустили, но и отличиться тоже не смогли, несмотря на обилие моментов.