Ловчев назвал клуб, который станет чемпионом России

Ветеран московского «Спартака» Евгений Ловчев высказался о чемпионской гонке в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.
«Я с самого начала года говорил: «Зенит - чемпион». Мы не можем ни об одной команде сказать, что она выиграет оставшиеся три матча. А вот про «Зенит» я так могу сказать», - рассказал эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».
После 26 проведенных матчей петербургский клуб с 50 баллами лидирует в турнирной таблице чемпионата страны. В рамках 27-го тура подопечные Сергея Семака на выезде встретятся с воронежским «Факелом». Матч состоится сегодня, 6 мая, начало – 18:00 мск.
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