Ловчев назвал клуб, который станет чемпионом России

«Я с самого начала года говорил: «Зенит - чемпион». Мы не можем ни об одной команде сказать, что она выиграет оставшиеся три матча. А вот про «Зенит» я так могу сказать», - рассказал эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».