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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ловчев назвал клуб, который станет чемпионом России

06 Мая 2024 • 08:13 Комментировать (1)

Ветеран московского «Спартака» Евгений Ловчев высказался о чемпионской гонке в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Я с самого начала года говорил: «Зенит - чемпион». Мы не можем ни об одной команде сказать, что она выиграет оставшиеся три матча. А вот про «Зенит» я так могу сказать», - рассказал эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».

После 26 проведенных матчей петербургский клуб с 50 баллами лидирует в турнирной таблице чемпионата страны. В рамках 27-го тура подопечные Сергея Семака на выезде встретятся с воронежским «Факелом». Матч состоится сегодня, 6 мая, начало – 18:00 мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Евгений Ловчев
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Комментарии (1) Все комментарии
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Warface6345
06 Мая 2024 в 08:27
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