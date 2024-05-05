Сёмин считает Тюкавина лучшим нападающим РПЛ

Константин Тюкавин из «Динамо» является лучшим форвардом РПЛ, считает российский тренер Юрий Сёмин.

- Я вообще считаю, что он лучший нападающий в лиге. Но удивительного в его голе ничего не вижу. Тюкавин - бомбардир, который сегодня решает задачи, - цитирует российского специалиста «Матч ТВ».

5 мая «Динамо» при своих болельщиках переиграло «Сочи», встреча завершилась со счётом 3:2, один из голов на свой счёт записал Тюкавин, пробивший пяткой точно в створ ворот. Всего в активе Тюкавина в текущем сезоне 14 забитых мячей, что делает его лучших бомбардиром чемпионата.

«Бело-голубые» имеют в своей копилке 50 баллов после 27 проведённых матчей. В следующем туре команда Марцела Лички сыграет против «Балтики», игра пройдёт в Калининграде 11 мая.