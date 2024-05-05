Маслов: «Результат матча с «Пари НН» оценю как негативный»

Павел Маслов, игрок «красно-белых», подвёл итоги матча 27-го тура РПЛ с «Пари НН».

Встреча прошла 5 мая и завершилась со счётом 0:0. В активе столичного клуба стало 43 очка, команда остаётся на четвёртой позиции в таблице.

- Результат оценю как негативный. Мы не выиграли в игре, в которой доминировали. Создали большое количество шансов, не смогли их реализовать. Поэтому результат неудовлетворительный, - цитирует Маслова «Матч ТВ»,

Также Маслов отметил, что его команда старалась играть большими силами в атаке, чтобы забить гол.

11 мая «красно-белые» на своей арене примут «Краснодар», матч начнётся в 16:30 по московскому времени.