Салихова раскритиковала «Спартак» за покупку Угальде

Зарема Салихова высказалась о приобретении клубом нападающего Манфреда Угальде.

Угальде стал игроком «красно-белых» зимой 2024 года, подписав контракт до 2028 года. Сумма трансфера из «Твенте» составила 13,2 млн евро. 21-летний костариканец принял участие в девяти матчах за «Спартак» в РПЛ, но не набрал результативных баллов.

- Угальде: 9 матчей, 0 голов в РПЛ и 15 миллионов? В чемпионате у «Спартака» все, ловить нечего. При этом нет форвардов, помимо Соболева, - цитирует жену экс-владельца «красно-белых» Metaratings.ru.

В воскресенье «красно-белые» в гостях сыграли с «Пари НН», встреча прошла без забитых мячей. Команде Владимира Слишковича в следующем туре предстоит встретиться с «Краснодаром», игра пройдёт 11 мая на стадионе «Спартака».