Чернов — о ничьей с «Пари НН»: Где-то «Спартаку» не повезло

Защитник «Спартака» Никита Чернов высказался после матча с «Пари НН».

Команды не смогли распечатать ворота друг другу в игре 27-го тура Российской премьер-лиги.

«Не знаю, почему не получилось вскрыть оборону «Пари НН». Мы достаточно хорошо играли, создавали моменты, но где-то не везло», — заявил Чернов «Чемпионату».

Как считает футболист, по моментам и владению «Спартак» заслужил три очка, но их дают только за победу.

Сейчас «Спартак» находится на четвертой позиции в турнирной таблице чемпионата России. На счету «красно-белых» 43 зачетных балла в 27 играх. Отставание от призовой тройки составляет семь очков.