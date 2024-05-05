Кобелев оценил вероятный отъезд Тюкавина в Европу

Андрей Кобелев, в прошлом работавший главным тренером «бело-голубых», поделился своим мнением о форварде «Динамо» Константине Тюкавине.

В воскресенье столичный клуб при своих болельщиков обыграл «Сочи» со счётом 3:2, Тюкавин вышел на поле с первых минут и забил пяткой во втором тайме.

- Мне сложно сказать о возможном уезде Тюкавина в Европу. Тут надо знать ситуацию игрока, команды и агента. Сейчас не так просто уехать, поэтому если будет возможность, то позиция игрока будет на первом месте, - цитирует Кобелева «Чемпионат»,

В текущем сезоне 21-летний форвард провёл 27 матчей в РПЛ, забил 14 голов и сделал девять голевых передач на партнёров.