Угальде до сих пор не забил за «Спартак» в РПЛ

Центральный нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде не может забить дебютный мяч за «красно-белых» в чемпионате России.

21-летний футболист перебрался в «Спартак» минувшей зимой из «Твенте». За молодого форварда «красно-белые» выложили 13 миллионов евро.

В футболке столичного клуба Угальде провел девять матчей в рамках Российской премьер-лиги и не оформил ни одного результативного действия.

Отметим, что в трех играх Кубка России на счету Угальде есть один забитый мяч.

В 27-м туре РПЛ «Спартак» не смог обыграть на выезде «Пари НН» (0:0). Угальде провел на поле 62 минуты.