Гоцук: «Игра со «Спартаком» как победа»

Кирилл Гоцук, защитник нижегородской команды, дал свой комментарий по окончании встречи со «Спартаком» в 27-м туре РПЛ.

Напомним, команды сыграли в Нижнем Новгороде в воскресенье и не смогли открыть счёт.

- Можно ли назвать этот матч победой для «Пари НН»? По очкам‑то нет, но по ощущениям да, игра со «Спартаком» как победа. Сыграли компактно и качественно, мало что позволили создать у своих ворот, - цитирует Гоцука «Матч ТВ».

«Пари НН» занимает 11 место в таблице чемпионата, набрав 29 очков. Отметим, что до этого нижегородцы проигрывали на протяжении шести матчей.

В следующем туре «Пари НН» на выезде встретится с «Сочи», игра пройдёт 12 мая.