Чернов положительно высказался о Слишковиче

Защитник «Спартака» Никита Чернов ответил на вопрос о работе под руководством Владимира Слишковича.

«Пока не проигрываем, играем достаточно надежно. Подождем до конца сезона, а дальше посмотрим. Пока всем ребятам нравится, как строятся тренировки», — цитирует Чернова «Чемпионат».

Стоит сказать, что при Слишковиче «Спартака» ни разу не проиграл в шести матчах.

В текущем сезоне защитник появился на поле в 25 встречах во всех турнирах и оформил один ассист.

На данный момент «Спартак» занимает четвертую позицию в турнирной таблице чемпионате России, имея в своей копилке 43 набранных очка после 27 туров.