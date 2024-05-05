Бонгонда: «В матче с «Пари НН» отдали всё, что могли»

Тео Бонгонда, игрок «красно-белых», дал свой комментарий после ничейного матча с «Пари НН».

Игра прошла 5 мая в Нижнем Новгороде, команды не смогли открыть счёт в матче - 0:0.

- Конечно, ничья с «Пари НН» является обидной. Но мы провели хороший, качественный матч, отдали всё, что могли, - цитирует полузащитника столичной команды «Чемпионат».

«Спартак» после проведённых 27 матчей в РПЛ имеет в своей копилке 43 очка и идёт на четвёртой строчке в турнирной таблице.

В текущем сезоне РПЛ Бонгонда принял участие в 22 матчах, в которых шесть раз поразил ворота соперников и сделал два ассиста.

Коллектив Слишковича 11 мая в рамках 28-го тура на своём поле примет «Краснодар», начало встречи запланировано на 16:30 по мск.