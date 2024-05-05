Бонгонда — о своей игре: «Просто Слишкович доверяет мне»

Нападающий «Спартака» Тео Бонгонда поделился комментарием о работе под руководством Владимира Слишковича.

В минувшем матче 27-го тура чемпионата России с «Пари НН» (0:0) Бонгонда был признан лучшим игроком встречи.

«Я стал лучше играть при Слишковиче? Слишкович доверяет мне. У нас был хороший разговор, где я пообещал, что буду лучше играть», — приводит слова Бонгонды «Чемпионат».

В текущем сезоне 28-летний футболист принял участие в 31 матче во всех турнирах, забил семь мячей и записал на свой счет два голевых паса.

11 мая «Спартак» будет принимать «Краснодар». Игра 28-го тура РПЛ должна будет стартовать в 16:30 по мск.