Гладилин: «Спартак» не займёт третье место по итогам сезона»

Экс-тренер «Спартака» Валерий Гладилин высказался о перспективах «красно-белых» в чемпионате России после ничьей с «Пари НН».

Эксперт заявил, что «Спартак» уже не станет третьим по итогам сезона, и даже если бы команда одолела «Пари НН», то шансов на медали все равно было бы не очень много.

«Что касается самой игры, то здесь все довольно просто — игра была ничейная и такой результат полностью закономерен», — приводит слова Гладилина «РБ Спорт».

Сейчас «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 43 очка. Отставание от идущего на третьем месте «Динамо» составляет семь баллов.