Чистяков высказался о борьбе «Сочи» за выживание

Защитник «Сочи» Дмитрий Чистяков в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал о матче с «Динамо».

- Игра с «Динамо» скалывалась для «Сочи» не плохо. Почему не получилось удержать ничью?

- Мы пропустили, потом побежали отыгрываться, затем снова пропустили и отыгрались. Игра получилась интересная для болельщиков, но не для нас. Мы действовали по ситуации. Нужно было выигрывать этот матч, как и другие в этой части сезона. Будем продолжить бороться, потому что шансы еще есть. Если будем сейчас горевать, лучше себе этим не сделаем. Поэтому надо держать нос выше и продолжать биться.

- Можно занести в актив хотя бы хорошее качество игры «Сочи»?

- Может быть, если искать какие-то положительные моменты. Мы показали характер, хотя в итоге уступили.

- Битва за выживание идет не менее захватывающая, чем за медали. Что об этом думаете?

- Наверху тоже пока ничего не понятно. На данный момент у трех команд по 50 очков. Правда, у «Зенита» матч в запасе. Тем интересен этот чемпионат, что везде идет борьба.

- Ваши конкуренты за выживание стали набирать очки во втором круге. Это неожиданность?

- Нам не надо смотреть на конкурентов. Мы отталкиваемся от своей игры. Надо самим побеждать.

Елена Григорьевская