Сутормин: «Надо сделать для спасения всё, что зависит от нас, а потом смотреть на конкурентов»

Полузащитник «Сочи» Алексей Сутормин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о матче с «Динамо» и сложном положении его команды.

- Игра у «Сочи» получилась не такая плохая, как результат. Можно ли найти какие-то положительные моменты, ведь бились до конца?

- Мало было положительного. Понятно, что играть можно хорошо и не очень, но в нашем случае самое главное – это очки, которых сейчас не хватает.

- Вы не так давно в команде. Какой нашли обстановку, и что поменялось с приходом Морено?

- Думаю, что команда уже поняла требования нового тренера. По игре у нас больше получается, чем не получается. Но не хватает набранных очков.

- Есть ли надежда попасть хотя бы в стыковые матчи, ведь теоретические шансы еще остаются?

- Пока шансы есть – надо играть. Осталось три матча, и постараемся их выиграть. А там уже будем смотреть, как будут складываться обстоятельства.

- Теперь уже не только от вас будет зависеть сохранение прописки, а от конкурентов тоже. Это не придаст скованности?

- Нет. Мы и так понимали, что находимся в тяжелой ситуации. Надо в первую очередь сделать все, что зависит от нас, а потом уже смотреть на конкурентов.

- Какие планы на будущее у вас? Вы в аренде без права обязательного выкупа?

- Я вернусь в «Зенит» после окончания сезона, а там посмотрим. Буду разговаривать с руководством и тренерским штабом. Потом примем решение.

- А сами как настроены?

- Пока не думаю об этом. Главное – постараться спастись от вылета, доиграть сезон. А там уже будет видно.

- Борьба за золото идет упорная. На данный момент у трех команд по 50 очков, хотя у питерцев есть игра в запасе. Лично для вас «Зенит» уже чемпион?

- Нет, конечно. У «Зенита» и его конкурентов еще будут сложные матчи. Но я надеюсь, что питерцы в этой упорной борьбе смогут выиграть очередное чемпионство.

- В чем проблемы «Зенита» в этом сезоне? Почему команда играет так нестабильно?

- Да много проблем. В начале сезона сказался уход лидеров, что-то в игре не получается. Но есть все шансы, чтобы выиграть чемпионат, если команда хорошо проведет оставшиеся матчи.

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Елена Григорьевская