Вратарь «Сочи» рассказал, как Морено преобразил игру команды

Голкипер «Сочи» Максим Рудаков в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился впечатлениями от матча с «Динамо», в котором его команда не сумела удержать ничью, пропустив в самой концовке.

- Наверное, только чудо спасет вашу команду от вылета. Вы верите в чудеса?

- Конечно. Мы будем биться до конца, пока у нас есть теоретически шансы.

- Можно ли поражение от «Динамо» назвать самым обидным в вашей карьере? «Сочи» не хватило совсем чуть-чуть, чтобы удержать ничью.

- Для меня это поражение очень обидное. Я полностью выхолощен после такой игры.

- Вы поверили, что «Сочи» может удачно играть против таких соперников, как «Динамо», несмотря на то, что результат получился обидным для вашей команды?

- С любыми командами мы можем играть. Вторая часть сезона это показывает.

- Что сделал Морено с командой, что она так преобразилась?

- Просто сейчас совершенно другая команда по сравнению с первым кругом. У нас и состав другой, тренерский штаб. Все видно на поле, как мы играем. Никто не боится играть в контроль, и от ворот мы начинаем построение игры.

- «Сочи» хорошо играет с «Динамо». За последние пять матчей это первое поражение, три победы и ничья.

- Но сегодня получилось не очень здорово. Чуть-чуть мы не зацепили очко, а ведь в спорте чуть-чуть не считается. У нас по итогам матча ноль очков.

Елена Григорьевская