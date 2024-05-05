Лев Лещенко: «Динамо» стало ближе к первому или второму месту»

Народный артист РСФСР Лев Лещенко высказался о матче «Динамо» против «Сочи», в котором «бело-голубые» взяли три очка.

Встреча прошла 5 мая и завершилась победой столичной команды со счётом 3:2, третий гол «бело-голубые» забили в компенсированное время. В активе «Динамо» 50 очков – столько же у «Зенита» и «Краснодара», но у петербургского коллектива игра в запасе.

- Я очень рад победе «Динамо», они еще на шаг стали ближе к первому или второму месту. Но пока рано говорить о чемпионстве, хотя шансы, наверное, есть, - цитирует Лещенко «Матч ТВ».

Следующим соперником команды Марцела Лички станет «Балтика», встреча пройдёт в Калининграде 11 мая, начало матча запланировано на 21:30 по мск.