Кечинов — о серии Слишковича: «Это не магия, просто видна работа»

Экс-игрок «Спартака» Валерий Кечинов поделился комментарием о беспроигрышной серии «красно-белых» при Владимире Слишковиче.

5 мая «Спартак» поделил очки в гостевом матче 27-го тура чемпионата России с «Пари НН» (0:0). Данная игра стала шестой подряд, в которой «Спартак» Слишковича не уступил.

«Это не магия, что Слишкович идет без поражений, а просто видна работа. Пока все правильно», — приводит слова Кечинова «Чемпионат».

Сейчас столичный коллектив занимает четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, заработав 43 очка в 27 встречах.

Следующим соперником «красно-белых» в рамках РПЛ станет «Краснодар».

«Спартак» снова не проиграл при Слишковиче