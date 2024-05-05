Слишкович: «Когда не побеждаешь, то только тренер виноват»

И.о. главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Пари НН».

- Свои моменты не забили. Считаю, что сегодня, особенно во втором тайме, на поле была одна команда, «Пари НН» защищался в 11 человек на последних 20 метрах. Не было легко играть против такой команды, которая просто думает о защите своих ворот. Мы попробовали заменами что-то изменить, но, к сожалению, не получилось, игра не закончилась так, как мы хотели. Это всегда игра. Мы знали, что по ходу матча станет тяжелее. Но надо сказать, что и «Пари НН» заслужил 0:0. Соперник вступил в битву, знал, что его ждет, и дал свой максимум, как и мы дали свой максимум на этот момент.

- Ожидали, что настолько ожесточенная, жесткая оборона низким блоком будет у «Пари НН»?

- Ожидали, потому что пришел новый тренер. Уверен, игроки хотели показать себя и сыграли на своем максимуме. Эта тактика «Пари НН», всё нормально. В футболе я много раз видел такие игры, где одна команда пробует забить, а вторая - просто защищается. Нам не получилось забить, остался счет 0:0.

- Кто из вышедших на замену футболистов смог усилить игру? Кто на вас наибольшее впечатление произвел?

- Я считаю, что каждый футболист, который вошел в игру, он что-то новое внес. Изменили также тактическую схему. Соболев хорошо сделал, сколько мог, Миша Игнатов тоже. Так что если что не получилось, только тренер виноват. Не может игрок быть виноватым, потому что в конце концов я решаю, кто играет, как играем. Легко и прекрасно говорить после побед, что всё супер. Но надо и сказать, когда не побеждаешь, что только тренер виноват.

- Но вы не можете забить гол…

- Я решил, кто играет и как играем.