Червиченко: «Пари НН» в матче со «Спартаком» отстоял и откусался»

Андрей Червиченко, экс-владелец «красно-белых», дал свой комментарий о матче, в котором «Спартак» и «Пари НН» разошлись миром.

Встреча прошла 5 мая на стадионе «Пари НН» и завершилась нулевой ничьей.

- «Пари НН» в матче со «Спартаком» отстоял и откусался. Сейчас в нижней части турнирной таблицы каждое очко очень дорого. Поэтому Нижний Новгород молодцы, - цитирует Червиченко «Чемпионат».

В активе столичной команды после 27 матчей в РПЛ 43 очка, «красно-белые» идут на третьей строчке в таблице. «Пари НН» с 29 баллами располагается на 11 позиции.

В следующем туре команда Владимира Слишковича сыграет с «Краснодаром», матч пройдёт 11 мая. «Пари НН» 12 мая на выезде встретится с «Сочи».