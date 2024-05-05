Кечинов: «Пари НН» повезло, «Спартак» полностью владел инициативой»

Экс-игрок «Спартака» Валерий Кечинов высказался о матче 27-го тура чемпионата России между «Пари НН» и «красно-белыми» (0:0).

«Считаю, что «Пари НН» повезло. «Спартак» полностью владел инициативой, особенно во втором тайме», — заявил Кечинов «Чемпионату».

Эксперт считает, что «Спартак» солидно смотрится в обороне, но в матче с «Пари НН» не хватило гола.

После 27 сыгранных туров в копилке «Спартака» 43 набранных очка, благодаря которым команда занимает четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

В следующем туре соперником «Спартака» станет «Краснодар». Встреча пройдет 11 мая в Москве.