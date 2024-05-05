Илич: «В матчах с топ-соперниками без удачи никак, и сегодня нам повезло»

Главный тренер «Пари НН» Саша Илич дал для «Матч ТВ» комментарий после игры со «Спартаком».

- Прежде всего, нужно оценить работу игроков, они сегодня сыграли хорошо. Каждый футболист команды сделал свою работу. Конечно, у «Спартака» хорошие футболисты. Конечно, в матчах с топ-соперниками без удачи никак, и сегодня нам повезло.

- Сегодня вы получили очень много информации о своих игроках, непосредственно руководили ими. Какой вам видится команда «Пари НН»?

- Я бы не хотел говорить лично про кого-то, выделю работу всей команды, потому что парни выходили на поле и играли до конца, бились, хорошо работали. Это очень важное очко, чтобы отдалиться от зоны вылета и остаться в Премьер-лиге.

- Следующий матч с «Сочи». Планируете ли что-то менять в «Пари НН» в игровом плане? Может быть, игровую схему?

- Прежде всего, у нас будет целая неделя, чтобы проводить тренировки, это очень важно для меня. Посмотрим, 7 дней - достаточный срок, чтобы посмотреть на ситуацию и принять решения.