Умяров: «Чего-то последнего не хватило - удара, реализации, какого-то хладнокровия»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Пари НН».

- Приехали сюда за победой, было достаточно много подходов, шансов. Но, к сожалению, чего-то последнего не хватило - удара, реализации, какого-то хладнокровия.

- Почему так получилось? Потому что и по владению у вас огромное преимущество, по ударам по воротам, в створ?

- Повторюсь, не хватило последнего, завершающего удара.

- «Спартак» сейчас за что борется в чемпионате?

- Как минимум за тройку, потому что шансы есть. Немножко обидно, что не получилось набрать три очка здесь, но продолжаем бороться, потому что следующая игра с «Краснодаром», и выигрывать обязательно нужно.