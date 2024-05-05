Чернов: «Пенальти был»

Защитник «Спартака» Никита Чернов поделился комментарием о неназначенном пенальти в моменте с Александром Трошечкиным.

«Я думаю, что в момент с Трошечкиным был пенальти», — приводит слова Чернова «Чемпионат».

В рамках 27-го тура чемпионата России «Спартак» не смог забить на выезде «Пари НН». Игра между командами завершилась со счетом 0:0.

В этом сезоне защитник появился на поле в 25 матчах во всех турнирах и записал на свой счет одну результативную передачу.

На данный момент «Спартак» идет на четвертой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В копилке «красно-белых» 43 набранных очка.