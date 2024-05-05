Карапузов дал характеристику новому главному тренеру «Пари НН»

Полузащитник «Пари НН» Владислав Карапузов дал для «Матч ТВ» комментарий после игры со «Спартаком».

- Насколько вы довольны ничьей 0:0 со «Спартаком»?

- Довольны, что прервали серию без очков, набрали очки. Еще три тура, где надо максимум выжимать.

- Приход нового главного тренера как лично на вас сказывается сейчас? На настроении прежде всего.

- Мы и с прошлым тренером выходили и полностью отдавались, в каких-то матчах не повезло, потом психологически рассыпались. Сейчас, понятно, приход нового тренера дает новые эмоции. Сегодня добыли очки, надеюсь, будет все лучше и лучше.

- Саша Илич, по тому общению, что уже было, какой он?

- Открытый, очень решительный, мне кажется, очень эмоциональный в игре, сегодня это показал. Первый взгляд такой, мы два дня только знакомы.