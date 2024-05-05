Стерильное владение и нули на берегах Волги: из-за кого «Спартак» не смог обыграть «Пари НН»

Оценки футболистам Владимира Слишковича

Ну что, продолжаются эксперименты Слишковича, продолжаются качели «Спартака». Две трети игрового времени мяч находился у «красно-белых», но выдумки против глухой обороны «Пари НН» не хватило. Тренер будто вновь знакомится с футболистами – перетасовал по позициям тройку центральных защитников, переместил Зобнина налево, внезапно выпустил Зиньковского, вернул в основу Угальде.

Эксперименты не удались. Оборона под минимальным давлением соперника проявила себя хорошо, а вот в атаке приличный уровень поддерживал только Бонгонда. Главных персон выделили, теперь давайте пройдёмся по всем персоналиям «красно-белых». И поймём, из-за кого победы не случилось.

Статистика матча: владение мячом – 23:77, удары по воротам – 6:20, в створ – 1:7, угловые – 3:13. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Владимира Слишковича.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

«СПАРТАК» МОСКВА

АЛЕКСАНДР МАКСИМЕНКО – 6,0. Сложно оценить матч Максименко, всего раз вступившего в игру. Один «лёгкий» сейв в активе Александра и матч на ноль – результат достойный, но тут скорее заслуга обороны и трусливой тактики «Пари НН».

НИКИТА ЧЕРНОВ – 7,0. Оборона и впрямь смотрелась неплохо в условиях слабого давления. Интересно, кстати, что Никита лишился центральной позиции в трио и играл слева. Практически безошибочен был в борьбе (выиграл 4 эпизода из 5). Часто начинал атаки – отдал очень много (больше 70) передач вперёд и практически не ошибался.

АЛЕКСИС ДУАРТЕ – 7,0. Центровым стал Дуарте, который в привычной рискованной манере долетал до центра поля. По объёму работы сделал больше Умярова и Литвинова, забрав и обязанности опорника. Три отбора совершил, семь единоборств выиграл, шесть раз вырезал точную диагональ вперёд.

ПАВЕЛ МАСЛОВ – 7,5. Маслов забрал правый полуфланг после травмы Бабича и проявил себя очень хорошо. Он не только уверенно справился с Ермаковым, но и в атаку подключался бодро, создавая угрозы на стандартах. Три верховых единоборства из трёх выиграл, нагнетал при навале, подменял даже Соболева на острие.

РОМАН ЗОБНИН – 6,5. Ну что за универсал! Теперь Зобнин левым латералем вышел и отыграл на уровне. На фланге закрыл Стоцкого, выиграв борьбу семь раз из 11, а затем стал терзать Дмитрия подключениями. Целых три удара в створ ворот накопил Зобнин, что равно половине всех попаданий остальных игроков «Спартака». Вот только переиграть Нигматуллина не получилось, а должен был победу добывать.

ДАНИИЛ ДЕНИСОВ – 6,0. Справа вышел Денисов, который тоже не стеснял себя в подключениях. Много проводил времени в атаке Даниил, выдал два обостряющих кросса. Без фееричных ходов, но и без ошибок. Не задавил Стаматова на фланге, но заставил того думать исключительно об обороне.

РУСЛАН ЛИТВИНОВ – 5,0. Не плохо играл Литвинов, но есть оговорка – «Пари НН» продал центр поля, почти не оказывал давления. В этой ситуации именно созидательные действия Руслана должны были разгонять атаки «красно-белых», но ничего Литвинов не придумал. Ни обостряющих передач, ни ударов дальних.

НАИЛЬ УМЯРОВ – 4,5. Оговорка по игре Литвинова касается и Умярова. Центр поля отдали без борьбы, плотность обороны нужно было разрезать умными передачами из центра. Наиль бегал много, но пользы ноль – один отбор и всё. В центре плотности не давал, не созидал.

АНТОН ЗИНЬКОВСКИЙ – 4,5. Антон сегодня показал, почему так плотно присел на скамейку запасных. Минимум командных взаимодействий, 17 потерь и один удар мимо ворот. Даже когда дриблинг получался (трижды), Зиньковский этим действием ни коим образом ситуацию не обострял.

ТЕО БОНГОНДА – 7,0. Единственное светлое пятно «спартаковской» атаки. Только кроссы Тео несли угрозу (трижды), заработал он четыре штрафных удара и создал оба опасных момента «Спартака». Но ни Угальде, ни Зобнин своим шансом не воспользовались.

МАНФРЕД УГАЛЬДЕ – 5,0. Меньше чем обычно Угальде опускался к центру поля, и меньше обычного принёс пользы. Всего один раз пробил по воротам, загубив момент, созданный Тео, борьбу выиграл три раза за восемь эпизодов. Сложно предъявлять Угальде, что он не мог зацепить мяч в условиях такой плотной обороны, но и пользы от форварда практически не было.

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АЛЕКСАНДР СОБОЛЕВ – б/о.

МИХАИЛ ИГНАТОВ – б/о.

ДАНИИЛ ХЛУСЕВИЧ – б/о.

ТОМАШ ТАВАРЕШ – б/о.

ДАНИЛ ПРУЦЕВ – б/о.