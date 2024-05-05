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«Пари НН» не проиграл впервые за семь матчей

05 Мая 2024 • 21:20 Комментировать
Пари НН
0:0
Спартак Москва

В воскресенье, 5 мая, «Пари НН» не уступил на своём поле московскому «Спартаку». Встреча 27-го тура чемпионата России завершилась вничью – 0:0.

Данный результат позволил нижегородцам прервать свою серию из шести поражений подряд. Напомним, ранее «Пари НН» проиграл «Локомотиву», «Балтике», «Краснодару», «Оренбургу», «Динамо» и «Ахмату». После таких результатов нижегородцы уволили Сергея Юрана и пригласили Сашу Илича.

На данный момент «Пари НН» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков в 27 встречах.

В следующем туре «Пари НН» сыграет на выезде с «Сочи» (12 мая).

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Пари НН

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Слишкович: «Когда не побеждаешь, то только тренер виноват»
21:40 · Россия. Премьер-лига
Червиченко: «Пари НН» в матче со «Спартаком» отстоял и откусался»
21:39 · Россия. Премьер-лига
Кечинов: «Пари НН» повезло, «Спартак» полностью владел инициативой»
21:37 · Россия. Премьер-лига
Илич: «В матчах с топ-соперниками без удачи никак, и сегодня нам повезло»
21:31 · Россия. Премьер-лига
Умяров: «Чего-то последнего не хватило - удара, реализации, какого-то хладнокровия»
21:30 · Россия. Премьер-лига
Чернов: «Пенальти был» 1
21:27 · Россия. Премьер-лига
Карапузов дал характеристику новому главному тренеру «Пари НН»
21:20 · Россия. Премьер-лига
«Пари НН» не проиграл впервые за семь матчей
21:20 · Россия. Премьер-лига
Бонгонда: «У соперника не было моментов вообще, мы контролировали игру» 1
21:07 · Россия. Премьер-лига
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21:06 · Россия. Премьер-лига
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