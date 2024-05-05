«Пари НН» не проиграл впервые за семь матчей

В воскресенье, 5 мая, «Пари НН» не уступил на своём поле московскому «Спартаку». Встреча 27-го тура чемпионата России завершилась вничью – 0:0.

Данный результат позволил нижегородцам прервать свою серию из шести поражений подряд. Напомним, ранее «Пари НН» проиграл «Локомотиву», «Балтике», «Краснодару», «Оренбургу», «Динамо» и «Ахмату». После таких результатов нижегородцы уволили Сергея Юрана и пригласили Сашу Илича.

На данный момент «Пари НН» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков в 27 встречах.

В следующем туре «Пари НН» сыграет на выезде с «Сочи» (12 мая).