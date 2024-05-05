Бонгонда: «У соперника не было моментов вообще, мы контролировали игру»

Лучший футболист встречи «Пари НН» - «Спартак» Тео Бонгонда для «Матч ТВ» поделился впечатлениями от игры.

- Не могу сказать, что я сильно разочарован. Мне кажется, нам просто не хватило гола. Если не брать момент, что мы не забили и не реализовали моменты, во всем остальном у нас игра получилась.

- Во втором тайме, как показалось, моментов у «Спартака» было меньше. Так ли это?

- У соперника не было моментов вообще. Мы контролировали игру, я считаю, в первом тайме и во втором. Единственное, чего не хватило, того самого забитого мяча.

- Можно ли говорить, что главная задача вашей команды - Кубок?

- Наша задача - выигрывать в каждом матче, но надо быть реалистами. Действительно, наша задача - как минимум выйти в Суперфинал.