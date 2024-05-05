«Спартак» снова не проиграл при Слишковиче

5 мая «Спартак» провёл гостевой матч против «Пари НН» в рамках 27-го тура Российской премьер-лиги.

За 90 минут команды не смогли обменяться забитыми голами и завершили матч нулевой ничьей.

Напомним, Владимир Слишкович является исполняющим обязанности главного тренера «Спартака». Эту должность босниец занял после увольнения Гильермо Абаскаля.

Под руководством Слишковича «красно-белые» провели уже шесть матчей во всех турнирах, в которых ни разу не проиграли. Стоит отметить, что уже в четвертом матче с новым тренером «Спартак» не пропустил.

На данный момент «Спартак» занимает четвертое место в РПЛ, имея в своей копилке 43 очка после 27 туров.