Бонгонда – лучший игрок матча «Пари НН» - «Спартак»

Полузащитник «Спартака» Тео Бонгонда признан лучшим игроком матча 27-го тура чемпионата России с «Пари НН».

Встреча прошла в воскресенье в Нижнем Новгороде и завершилась вничью, команды не смогли забить голов.

Бонгонда выступает за столичный клуб с лета прошлого года, перейдя из испанского «Кадиса». Контракт футболиста с «красно-белыми» рассчитан до июня 2027 года.

В текущем сезоне Бонгонда провёл в РПЛ 21 матч, в которых забил шесть голов и сделал две результативные передачи.

«Спартак» в 27 турах набрал 43 очка и остаётся на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ.