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При Слишковиче слишком контрастно – то «мокро», то «сухо»: «Спартак» устроился на нулевую ничью с «Пари НН»

05 Мая 2024 • 21:00 Комментировать (2)
Пари НН
0:0
Спартак Москва
окончен

В последнем воскресном матче 27-го тура РПЛ московский «Спартак» на выезде встречался с «Пари НН». Чтобы точно сохранить четвёртую строчку таблицы по итогам тура, «красно-белым» нужно было побеждать в Нижнем Новгороде.

Протокол игры  
Пари НН0:0Спартак Москва
Нигматуллин АртурГлущенков КириллГоцук Кирилл  33'Александров ВикторСтоцкий ДмитрийКалинский НиколайКучаев Константин 57' (Карапузов Владислав ( 57') Ермаков Никита 84' (Зе Турбо Жозе ( 84') Стаматов Матео 84' (Ведерников Данила ( 84') Кутателадзе Николоз 67' (Боселли Хуан ( 67') Трошечкин Александр
Запасные: Кукушкин ИванЛукьянов ВадимКалайда ДмитрийКухарчук ИльяВарганов АртёмЦарукян Валерий
Александр МаксименкоМаслов Павел 85' (Пруцев Данил ( 85') Дуарте АлексисЧернов НикитаЗобнин Роман 71' (Хлусевич Даниил ( 71') Литвинов Руслан 84' (Тавареш Томаш ( 84') Умяров НаильДенисов ДаниилБонгонда ТеоУгальде Манфред  18' 62' (Игнатов Михаил ( 62') Зиньковский Антон 62' (Соболев Александр Сергеевич ( 62')
Запасные: Свинов ИльяСтоляров ДаниилКлассен ЛеонМозес ВикторМедина ХесусРябчук ОлегДжикия Георгий
05 мая. Стадион "Нижний Новгород" (Нижний Новгород).

При Слишковиче без Абаскаля «Спартак» буквально расцвёл. Разыгрался и в пяти матчах трижды выиграл. Это во всех турнирах. Ничьи были только против больших клубов – «Зенита» и ЦСКА. В крайнем матче «красно-белые» одолели «Динамо» в кубковом дерби. Дальше спартаковцы поехали в гости к проблемному «Пари НН».

Шестое поражение нижегородцев подряд стало последней каплей. После крупного проигрыша «Ахмату» Сергей Юран ушёл в отставку. Насчёт нового главного тренера «Пари НН» договаривался несколько дней. В итоге Саша Илич покинул «Атромитос» и отправился в Нижний Новгород. Заодно позвал к себе Александра Мостового, но тот ответил уклончиво.

Слишкович не обошёлся без ротации. А то же Абаскаля за неё критиковали. То, что после Кубка в ворота вернулся Максименко вместо Селихова, это понятно. У Бабича травма – его подменил Маслов, который с «Локомотивом» играл в старте. Главные герои дерби с «Динамо» Игнатов и Соболев остались поначалу в запасе.

Вернулся в основу Угальде, в Кубке бывший дисквалифицированным. Ох, не запутаться бы… В общем, в центре защиты с Масловым вышли Чернов и Дуарте. По краям – Зобнин и Денисов. В середине полузащиты – Умяров с Литвиновым. В атакующей группе, помимо Угальде, Зиньковский и Бонгонда.

Первый тайм голами не окрасился. «Спартак» имел значительно преимущество по владению мячом, но не 84 процента, как было показано в перерыве. Саша Илич ожидаемо выстроил игру своей команды от обороны. Он только что прибыл в «Пари НН», и такой подход был логичен, тем более в соперниках находился сам «Спартак».

На удары у гостей по-особенному был настроен Зобнин. Может, персонально получил такую установку от Слишковича. Но так, чтоб ах, не пробивалось у Романа. То во вратаря, то мимо створа. В общем, опасными моментами не назовёшь это, как и неточные попытки Зиньковского в начале тайма и Литвинова в его концовке.

При случае «Пари НН» выбирался в ответные атаки, иногда приближая игру к штрафной площади «Спартака». Там с моментами тоже не шибко успешно было. Калинский со штрафного попал в стенку, ещё он мимо бил. После удара Глущенкова и рикошетов мяч забрал Максименко. Не направил Стоцкий сферу головой в ворота сквозь Максименко.

На старте второго тайма «Спартак» блеснул двумя полумоментами. Бонгонда слева вошёл в штрафную и пробил с рикошетом от Гоцука в руки голкипера. Угальде с другой стороны ударил в ближний угол, а там не дремал Нигматуллин. До того, чтобы выпустить на замены Соболева с Игнатовым, Слишкович дозрел в районе часа игры.

Вскоре Зобнин, казалась, уже наверняка вкручивал мяч в правый угол, но откуда ни возьмись появился Стаматов, головой не пустивший круглого за ленточку. Игнатов выводился вроде один на один, однако Нигматуллин первым оказался на мяче. Дуарте вторым этажом не оставил не у дел вратаря. «Пари НН» не искрил в контратаках.

«Спартак» бесполезно весь матч стучался в оборонительные редуты нижегородцев. Под руководством Слишковича после отставки Абаскаля ровно половину матчей «красно-белые» завершили 0:0 (три из шести). В других трёх матчах «красно-белые» забили пять голов «Ростову», три – «Локомотиву» и два – «Динамо». Контраст разительный.

Угнаться в таблице за «Динамо» «Спартаку» почти нереально. Если «Локомотив» выиграет завтра у «Ростова», то сбросит команду Слишковича с четвёртого места. А ведь не исключено, что боссы «красно-белых» при определении главного тренера на следующий сезон будут ориентироваться на итоговую позицию «Спартака» в таблице.

Кирилл Иванцов

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Комментарии (2) Все комментарии
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SpaM
05 Мая 2024 в 21:12
Они нашли друг друга. Беспомощность в атаке и 11 человек в защите.
One Live
05 Мая 2024 в 21:11
Все, менеджмент Спартака потирает ручки шаловливые)
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