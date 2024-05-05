Пономарёв: «Зенит» станет чемпионом, а «Динамо» займёт второе место

Петербургский клуб станет чемпионом страны по итогам сезона. Такое мнение высказал экс-игрок ЦСКА Владимир Пономарёв.

5 мая «Динамо» на своём поле обыграло «Сочи» и по набранным очкам догнало «Зенит» и «Краснодар», при этом у петербургской команды игра в запасе, которая пройдёт завтра в Воронеже против «Факела».

- Думаю, что чемпионом станет «Зенит». Мне кажется, «Динамо» займет второе место, а «Краснодар» укатится на третье, «Спартак» будет четвертым, - цитирует Пономарёва «Матч ТВ».

Команда Марцела Лички в следующем туре на выезде сыграет против «Балтики», встреча состоится 11 мая, стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:30 по столичному времени.