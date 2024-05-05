Бителло: «Тюкавин – это наш голеадор, он много забивает»

Полузащитник «бело-голубых» Бителло высказался о голе форварда команды Константина Тюкавина в матче с «Сочи».

Встреча прошла 5 мая на стадионе «Динамо» и завершилась со счётом 3:2 в пользу команды Марцела Лички. Тюкавин отметился одним голом, отправив мяч пяткой в ворота соперника. Бителло также записал на свой счёт один забитый гол.

- Тюкавин - это наш голеадор, он много забивает. Это был супергол, красивый, - цитирует Бителло «Матч ТВ».

Тюкавин с 14 мячами в активе лидирует в списке лучших бомбардиров чемпионата. Столичный клуб набрал 50 баллов и в турнирной таблице сравнялся по этому показателю с «Зенитом» и «Краснодаром».