Личка: «Гол Тюкавина – просто фантастика!»

Марцел Личка, рулевой «Динамо», после матча с «Сочи» оценил гол форварда своей команды Константина Тюкавина.

5 мая столичный коллектив на «ВТБ Арене» принимал «Сочи» (3:2), в первом тайме мячей забито не было, однако во втором тайме команды забили пять голов на двоих.

- Мы хотели побеждать сегодня, и у нас это получилось. Концовка матча была очень нервной. Я уже сказал ребятам в раздевалке большое спасибо за отношение к игре. Гол Тюкавина – это просо фантастика! После его гола началась борьба не с «Сочи», а с самим собой, - цитирует чешского специалиста «Спорт-Экспресс».

Тюкавин на данный момент является лучшим бомбардиром РПЛ, в активе нападающего 14 забитых мячей.