Тюкавин: «Будем стараться, чтобы «Динамо» было наверху»

Константин Тюкавин заявил, что ему не так важны личные достижения, как командные результаты.

В воскресенье «бело-голубые» на своём поле выиграли у «Сочи» со счётом 3:2, Тюкавин отметился одним забитым мячом, который стал для него 14-м в текущем сезоне РПЛ. Форвард является лучшим бомбардиром чемпионата.

- Будем стараться, чтобы «Динамо» было наверху, а где я буду в бомбардирской гонке, неважно, - цитирует Тюкавина «Чемпионат».

Команда Марцела Лички набрала 50 очков и сравнялась по этому показателю с «Зенитом» и «Краснодаром». В следующем туре столичный клуб сыграет против «Балтики», игра пройдёт 11 мая в Калининграде.