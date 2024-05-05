Морено: «У «Динамо» лучший нападающий в России прямо сейчас»

Роберт Морено, наставник сочинской команды, после игры с «Динамо» высоко оценил форварда столичной команды Константина Тюкавина.

«Динамо» на «ВТБ Арене» одолело «Сочи» со счётом 3:2, Тюкавин отметился одним голом, забив пяткой во втором тайме. Константин Тюкавин забивает в пяти матчах подряд, всего на его счету 14 голов в текущем сезоне РПЛ.

- Еще на сборах я заметил, что «Динамо» - это сильная команда с хорошими игроками и тренерами. У них лучший нападающий в России прямо сейчас, - цитирует испанского специалиста «Матч ТВ»,

«Сочи» имеет в своём активе после 27 матчей 20 баллов и идёт на последнем месте в таблице.