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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Морено недоволен судейством матча с «Динамо»

05 Мая 2024 • 19:46 Комментировать
Динамо Москва
3:2
Сочи

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Динамо».

- Вы дважды очень ярко возвращались в игру. Что это за ощущение, когда после такого матча не набираешь очков?

- Конечно же, неприятно. Мы действительно два раза возвращались в игру, нам удалось два раза отыграться, но в то же время мы совершили ошибки в обороне, которые непозволительно допускать. Мы позволили сопернику забить три гола, но это футбол, футбол тоже состоит из ошибок. Нам тоже нужно только продолжать и продолжать бороться.

- Как бы вы объяснили первые 20 минут игры, когда у ваших ворот было очень много голевых моментов?

- Очень просто объяснить. Соперник находился на третьем месте в квалификации, борется за чемпионство. Мы находимся на последней строчке в турнирной таблице. Тем не менее, несмотря на это, мы сумели доставить проблемы сопернику в этом матче.

- За что вам показали желтую карточку?

- Мне действительно показали желтую карточку в том моменте, когда я действительно обращался к арбитру, потому что я не понимал, почему сегодня арбитр не проверяя наши эпизоды и моменты, потому что было два очевидных, пропущенных фола. В моменте, когда он мог показать вторую желтую карточку Бальбуэне, когда был удар нашего нападающего. Это был явный удар и чистый фол. Потом также нам не поставили пенальти в моменте, когда Сауль атаковал. Мы смотрели на видео, там был наступ. Тем не менее, ни в первом, ни во втором эпизоде арбитр даже не стал проверять на ВАР, он сказал, что там ничего не произошло, поэтому он показал желтую карточку, когда я обращался к нему. Конечно же, что бы могло произойти, проверь судья те эпизоды, поставь пенальти  и покажи вторую желтую карточку. Матч мог сложиться совсем по-другому. Наверное, просто когда команда идет на последнем месте, не давать ей шанса и судить таким образом.

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Сочи.Роберт Морено

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