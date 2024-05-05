Тюкавин прокомментировал гол пяткой

Лучший футболист встречи «Динамо» - «Сочи» Константин Тюкавин для «Матч ТВ» поделился впечатлениями от игры.
- Как дела?
- Дела отлично, победили, очень тяжелый матч, мы рады и счастливы.
- Расскажи про первый тайм. Масса моментов у чужих ворот. Когда ушли в раздевалку с нулями на табло, что было в голове?
- Да, было много нереализованных моментов, но ничего страшного. Пришли после первого тайма, остыли, вышли на второй тайм. Можно сказать, сразу забили, так что всё хорошо.
- Гол пяткой как придумал?
- Просто принял мяч и решил ударить как было удобно и удачно попал.
- Спустя пару минут пытался еще через себя удачно попасть. Это уже наглость такая сказалась? Допускал, что допрыгнешь до того мяча?
- Да, был высоко мяч, головой было неудобно, и решил играть ногой. Высоко было, не попал.
- Ощущения когда «Сочи» дважды сравнивал счет, что было?
- Ничего не было, играли до конца. Матч длился сколько? 96 минут, у нас было еще время. Спасибо Муми, вышел, отдал пас и забил гол. Мы сегодня победили всей командой, я считаю.
- Ты знаешь, что прямо сейчас «Динамо» в таблице на первой строчке?
- Отлично!
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