Президент «Сочи»: «Горжусь тренером и своей командой»

Борис Ротенберг, президент «Сочи», дал свой комментарий после матча 27-го тура РПЛ против «Динамо».
Встреча 27-го тура РПЛ прошла в воскресенье на «ВТБ Арене» и завершилась победой столичной команды со счётом 3:2, сочинский коллектив дважды отыгрывался по ходу матча.
- Горжусь тренером и своей командой! Но к некоторым игрокам есть вопросы, - цитирует Ротенберга «Спорт-Экспресс».
В следующем туре команда Роберта Морено на своём поле примет «Пари НН», матч пройдёт 12 мая и стартует в 19:00 по московскому времени. Также сочинцы проведут матчи с «Краснодаром» и казанским «Рубином».
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