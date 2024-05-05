Личка объяснил, почему Шунин готовился войти в игру

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Сочи».

- Я заметил, находясь недалеко от вашей технической зоны, что Антон Шунин пошел в разминочную зону, а через минуту вы пропустили первый гол. Для чего Шунин пошел разминаться?

- Там Лещук начал чувствовать себя некомфортно, боль начинала расти. В этот момент я попросил Шунина разминаться. Если бы ситуация развивалась с Лещуком и он попросил замену, мне нужно было менять вратаря. Наконец он дотерпел до конца.

- Была ли установка Лещуку сегодня выбивать мяч как можно дальше от своих ворот, не играть в короткие передачи?

- Нужно было играть так, чтобы самим себе не привезти гол. Есть шанс играть через середину, Диего, Чавеса или Фомина - играем. Когда видишь, что ситуация 50/50, ищи дыру между линиями и пробуй играть на Тюкавина в корпус, не на голову. Потом пробуй использовать то же, потому что правый защитник Заика невысокого роста, не сможет соперничать с Бителло. Такая установка была - использовать наш левый фланг, а для соперника - правый.